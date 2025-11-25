元自衛官の五ノ井里奈さん。性被害を受け、声をあげてから4年半。国・元隊員との和解が成立し、一連の裁判が終結しました。4年半に及んだ“闘い”が終わります。元自衛官五ノ井里奈さん（26）「自分の人生を自分の足で歩き出すためのスタート」元自衛官の五ノ井里奈さんが、自衛隊で性被害を受けたとして元隊員5人と国に賠償を求めた裁判。全員と和解したことが明らかになりました。被害を受け、声をあげてからの4年半について。