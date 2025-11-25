会社役員の女性がSNSで知り合った外国人男性を名乗る人物らに、約1億2000万円をだまし取られました。 【写真を見る】SNSで知り合った外国人男性を名乗る人物らに約1億2000万円をだまし取られる「一緒に暮らそう」などと好意告げられ… 鉱物の採掘事業や金への投資持ちかけられる 警察によりますと、愛知県扶桑町に住む40代の会社役員の女性は去年7月、異性と出会う目的で利用したSNSで外国人男性を名乗る人物と知り合いました