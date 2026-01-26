メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県一宮市で妊婦が死亡した事故をめぐる裁判で、検察は事故による胎児への影響について主張しました。 去年5月、一宮市の路上で妊娠9カ月の研谷沙也香さん（当時31歳）が、車にはねられ死亡しました。 事故直後に生まれた娘の日七未ちゃんは脳に重い障害が残り意識不明の状態が続いています。 遺族は過失運転致死の罪に問われている一宮市の無職・児野尚子被告（50）について、日七未