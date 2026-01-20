すでに今年も寄稿させていただいておりますが、本コーナーでは新年1本目ということで、皆様明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。 突然ですが、筆者は今年30歳になります。昨年怠惰に過ごした結果、大幅に体重が増加してしまったので、年齢のことも考え、今年は少し健康に目を向けようと考えています。 とはいえ、ただ歩く量を増やす、食事に気を使うといっても、怠惰