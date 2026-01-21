アップル（Apple）は、紛失防止タグ「AirTag」の新しいモデルを発表した。発表と同時に発売となり、価格は1個入りが4980円、4個入りが1万6980円。前モデルと同じ価格設定となる。 第2世代の超広帯域（UWB）チップを搭載することで探索範囲が拡大されたほか、スピーカーの音量が向上するなど基本性能が強化されている。 探索機能の強化と音量向上 新型AirTagには、iPhone 17シリーズやApple Wat