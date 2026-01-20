東急とJR北海道は2026年1月26日、観光列車「THE ROYAL EXPRESS～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」を8月から9月に8回運行させることを発表しました。「THE ROYAL EXPRESS～HOKKAIDO CRUISE TRAIN～」は2020年から毎年夏季に運行し、ことしで7年目です。2026年のプランは札幌・帯広・釧路などを巡る「HOKKAIDO CRUISE TRAIN」、札幌・旭川・稚内などを巡る「HOKKAIDO 日本最北端の旅」のほか、函館や大沼など初め