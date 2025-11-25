明海大の小谷哲男教授と東京大先端科学技術研究センターの小泉悠准教授が２６日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とロシア、ウクライナが２３、２４日に行った高官級協議などについて議論した。小谷氏は「３か国の代表が顔を合わせるのは初めてだが、露とウクライナの立場が大きく異なる点は変わっておらず、楽観視できない」と分析した。小泉氏は露軍参謀本部情報総局（ＧＲＵ）のイーゴリ・コスチュコフ局長が露