セクハラ問題による前職の辞任に伴う福井県知事選挙で初当選を果たした石田嵩人新知事。選挙期間中に自身のSNSに、「日本は単一民族国家」だと投稿していたことについて、発言は“個人的な見解”とし訂正すると述べました。福井県石田嵩人 新知事「単一民族云々ではなく、移民や外国人労働者これらのものを無秩序に無計画に受け入れてしまうと、問題が生じてしまうという文脈で申し上げた。そこの発言については訂正したい