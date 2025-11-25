小倉競輪場のF2「ウィンチケットミッドナイト競輪」は初日を終えた。2Rのガールズは児玉碧衣（30＝福岡）が快勝。圧倒的人気に応えた。最後方で打鐘を聞いたが、鋭くカマして前に出た。児玉が流し気味になったところで荒牧聖未が迫ったが、そこで2段目のロケット点火。後続を突き放した。「思ったより悪くなかったかな。まだ違和感や（自転車を）扱えていない感じはあるけど乗り慣れていくだけですね」前検日の前日に決