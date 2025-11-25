原子力規制委員会が、中部電力本店に立ち入り検査に入りました。中部電力は、静岡県にある浜岡原子力発電所の再稼働をめぐる審査で、耐震設計の「基準地震動」についてデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さく見せていた疑いがもたれています。原子力規制委員会は、中部電力への立ち入り検査で社内の安全に対する意識など企業体質も調べる方針で、3月末を期限に事実関係の報告を求めています。