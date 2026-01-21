【Amazon：LGゲーミングモニター セール】 セール期間：1月27日0時～2月9日23時59分 UltraGear 45GX950A-B Amazonにて、LGの有機ELゲーミングモニター「UltraGear」がセール価格で販売されている。セール期間は2月9日23時59分まで。 今回のセールでは、曲面型有機EL (800R)パネル搭載44.5インチモニター「45GX950A-B」