パッと見、せっかくケーキを買ってきたのに！俺って可哀相！って感じに見えますが…奥さんと娘はナッツアレルギーなんです。何度も言っているのに…ナッツ入りのケーキをチョイス！そりゃあ、奥さん怒りますよね。こんな感じで、朝のトーストの件についても奥さんが怒ったのには理由があるのです。【まんが】夫は今日も自分が可哀想(ウーマンエキサイト編集部)