1983（昭和58）年1月27日、青函トンネルの工事で先進導坑が貫通し、本州と北海道が「陸続き」となった。永田町の首相官邸で中曽根首相が発破のボタンを押すと、回線でつながった坑内のダイナマイトがはじけた。気温30度、湿度80％の暑さの中、関係者がみこしを担いで祝った。トンネルは88年3月に開業した。