中国政府が春節の大型連休を前に、改めて日本への渡航を控えるよう呼びかける中、中国メディアは、日本と中国を結ぶ49路線で来月の運航が取り消しになったと報じました。中国の経済メディア「第一財経」は26日、大阪-北京間、神戸-南京間など日本と中国を結ぶ49路線で来月、全便の運航が取り消しになったと報じました。前の月の46より3路線増加したということです。中国では、来月15日から9日間、春節の連休に入り、例年、この時期