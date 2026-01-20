【戦場のヴァルキュリア3】 2011年1月27日 発売 セガより2011年1月27日に発売されたPSP用アクティブ・シミュレーションRPG「戦場のヴァルキュリア3」（以下、「戦ヴァル3」）が、本日で発売15周年を迎えた。 本作は、手書きイラストのようなグラフィックス表現「CANVAS」と、戦略とアクションを融合させたバトルシステム「BLiTZ」で高い評価を得た「戦場のヴァルキュリア」シリー