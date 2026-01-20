【バイオハザード レクイエム】 2月27日 発売予定 価格：8,990円～ カプコンは、サバイバルホラーゲーム「バイオハザード レクイエム」をプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PCで2月27日の発売を予定している。 3rdトレイラーにて、もう1人の主人公であるレオンが発表され、先日の“BIOHAZARD Showcase”