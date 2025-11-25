公開手配から5日、国内最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のトップ、小畑寛昭容疑者（40）が逮捕されました。小畑容疑者は女性を風俗店に紹介するスカウト行為の見返りとして、暴力団組員にみかじめ料60万円を払った疑いが持たれています。小畑容疑者は2025年1月、強制捜査の直前に行方をくらまし逃亡を続けていましたが、26日に鹿児島県の奄美大島で身柄を確保されたということです。