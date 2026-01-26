ミランがフランス代表GKマイク・メニャンと新契約を締結することが決定的となった。24日、イタリアメディア『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じた。現在30歳のメニャンは、2021年夏にリールからミランへ完全移籍加入。同年夏に退団したイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマ（現：マンチェスター・シティ）の後釜として迎え入れられると、即座に“ロッソネロ”の守護神に定着した。これまでに公式戦通算188試合でゴールマ