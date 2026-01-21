小畑寛昭容疑者（警視庁提供）女性を性風俗店に紹介するスカウト行為を容認してもらう見返りに暴力団幹部にみかじめ料を支払ったとして、警視庁暴力団対策課は26日、東京都暴力団排除条例違反の疑いで、国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップの住所不定、職業不詳小畑寛昭容疑者（40）を逮捕した。21日に公開手配し、行方を追っていた。同課は昨年1月、容疑者の逮捕状を取得。しかし、所在が分からない状況が