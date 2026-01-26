ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース第４３回日本財団会長杯」は２６日、予選最終日の２日目の開催が行われた。木田峰由季（３５＝福井）は９Ｒ１枠で２着。１８位で準優へ進出となったが、「タイムは出ているし、行き足、伸びはいい。グリップもする」と舟足の感触はいい。今年は年男。「気合を入れ過ぎるとダメ。今年は１走集中」と冷静に臨む。「調子に乗るとあぐらをかくので気をつける。しっかりやれば成績も