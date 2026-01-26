26日、ガザ北部ガザ市で、人質の遺体を捜す作戦を続けるイスラエル軍の車両（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は26日、パレスチナ自治区ガザに残る最後の人質遺体の身元を確認したと発表した。軍は遺体を捜索する「大規模作戦」を先週末から実施していた。米国主導の和平計画ではガザ最南部ラファ検問所の再開が焦点となっており、最後の人質の身元確認により、イスラエルは検問所で人の往来の再開に応じるとみら