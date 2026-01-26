ボートレース大村の「スポーツニッポン杯」は２６日、準優進出戦が行われた。川崎誠志（４３＝山口）は９Ｒ、２号艇で登場し差しを狙うも５着と不発。ただ、今節タッグを組む１１機は当地エース機。直近使用３節はすべて優出して１Ｖと結果が出ている。「もっと冷えれば回って進むんですが…。ただ、舟が向いてからは伸びる」と調整は外していたが、底力は健在。周りの選手も「川崎さんを除けば、上とも変わらない」と話すほど