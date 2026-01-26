ピボット分析東京時間（23:06現在） ドル円 現値154.11高値155.35安値153.31 157.24ハイブレイク 156.30抵抗2 155.20抵抗1 154.26ピボット 153.16支持1 152.22支持2 151.12ローブレイク ユーロ円 現値182.68高値184.12安値181.79 186.27ハイブレイク 185.19抵抗2 183.94抵抗1 182.86ピボット 181.61支持1 180.53支持2 179.28ローブレイク