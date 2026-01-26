衆院選公示を前にした討論会で発言する中道改革連合の野田共同代表＝26日午後、東京・内幸町の日本記者クラブ中道改革連合の野田佳彦共同代表は26日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）側の関係者との会合とされる写真が、月刊誌のインターネット番組で報じられたことに関し「全く覚えていない。よく調べたい」と千葉県浦安市で記者団に述べた。日本テレビ番組では「写真は私で間違いない」と語った。「デイリーWiLL」はユー