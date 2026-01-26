昨年末の試合直前のスパーリングで眼窩底骨折を負い手術を受けたＹＡ-ＭＡＮが２６日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「骨は完璧に治ったのですが、受傷時の影響で目の筋肉が麻痺していて、斜視と複視はまだあり、複視はまだ完全に治るか分からない状況で斜視複視が３ケ月から半年で治らなかったら次は斜視手術が必要とのことでした」と記し、近況を説明した。フォロワーからは「よくなる」「頑張れＹＡ-ＭＡＮ」「ゆっく