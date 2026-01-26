AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。FW久米遥太(早稲田大2年)はグループリーグ3試合先発を含む4試合に出場。年末に初めて日の丸を着け、初の国際舞台で戦った。初めて一緒にプレーする仲間が多い中、右ウイングでパワフルさを発揮した。帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。─大会を優勝で締めくくった。「チーム