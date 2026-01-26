AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。DF小泉佳絃(明治大2年)は昨年11月の初招集から今大会で抜擢された。先発3試合を含む5試合に出場。初スタメンとなったグループリーグ第3節・カタール戦(○2-0)ではアシストを記録し、準決勝・韓国戦(○1-0)ではセットプレーから代表初ゴールを決めた。2度目の日の丸で大きく存在感を高めた。帰国前の選