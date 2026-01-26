男性が疲れているのに会いに来てくれたり、予定を調整してあなたの都合に合わせてくれたり。最初は偶然だと思っていた行動が、何度も重なるようになったら、それは本命サインかも。恋に本気になるほど男性は、自分の楽さより、あなたの安心を優先する選択を取るようになります。男性は本命相手のために“予定を組み替える”ことをいとわない本当は休みたい日でも会う時間を作る、忙しい時期でも連絡を欠かさない。遊びの関係なら、