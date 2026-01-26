FC琉球は26日、アメリカ人FWカル・ジェニングスの完全移籍加入を発表した。背番号は26となり、今後はメディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定だという。ジェニングスはクラブを通じ、「FC琉球でプレーする機会をいただき、大変光栄に思います。FC琉球は勝利への野心を高めているクラブだと第一印象で感じましたので、目標達成に向けてできる限りの貢献をしていきたいと思っています。サッカーは世界中の人々と繋がる素晴