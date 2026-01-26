正面からは気にならなくても、実は年齢が出やすいのが太もも裏からヒップにかけてのライン。ここは日常生活では使われにくく、意識しないとたるみやすいパーツでもあります。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【プローンヒップエクステンション】。うつ伏せの姿勢で脚を持ち上げる動きにより、太もも裏とお尻を同時に刺激でき、後ろ姿のシルエットを整える土台づくりに役立ちます。プローンヒップエクステンシ