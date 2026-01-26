「私がやった方が早いから」「迷惑をかけたくないから」と、つい何でも自分で抱え込んでしまう。仕事でも家庭でも恋愛でも、気づけばずっと全力運転。そんな女性は少なくないでしょう。一方で、同じように忙しくても、周りに頼りながらうまく回している女性もいます。この違いは、生まれつきの性格ではなく、日々の考え方と行動の積み重ねによるものです。「頼る＝迷惑」という思い込み１人で頑張りすぎる人ほど、「頼むのは申し訳