運動不足、ストレスの蓄積、スマホの長時間使用などによって背中の筋肉は凝り固まってしまうもの。そうなると、体型や姿勢の崩れ、肩こりや腰痛みなどの症状にもつながってしまうでしょう。そこで、そんな凝り固まった背中の筋肉をほぐすために習慣に採り入れたいのがヨガの簡単ポーズ【キャットアンドカウ】です。🌼続けるほど背中が細く＆小さく。１日５回〜【背中の贅肉を落とす】簡単習慣キャットアンドカウ（１）床に