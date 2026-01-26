ボートレース住之江の「第６７回ホワイトベア競走」が２７日、開幕する。中村魁生（２７＝大阪）が手にした７７号機は、昨年末に桐生順平がＳＧグランプリ制覇、正月戦でも上條暢嵩が抜群の舟足で優勝を飾った当地の最注目エンジンだ。「直線は出ている感じがします。ターン回りの乗り心地は回り過ぎで、フワフワしていて怖さはある。でも、いいエンジンの感じはあります」と直線系統の手応え上々だ。抜群機をゲットしただけに