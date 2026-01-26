ボートレース蒲郡の「エフエムＥＧＡＯ杯第５４回家康賞」は２６日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。樋江井舞（２４＝愛知）は２Ｒ、４コース発進からブイ際を攻めて２番手に浮上。２Ｍ出口でスッと加速して先頭を走る浅井翼に迫るが、１Ｍ飯田庄吾の転覆の影響もあり逆転には至らず。それでも２着を確保し、１６位で通算２回目、地元・蒲郡では初の予選突破を果たした。２連率３７％の２８号機は「１走目の後に