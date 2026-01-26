日本維新の会の吉村代表（前大阪府知事）は２６日のテレビ朝日番組で、衆院選で自民党と維新の与党が過半数（２３３議席）を確保できなかった場合、「維新の代表は辞任する」と表明した。高市首相は与党で過半数に届かなければ退陣すると明言しており、吉村氏は「僕も同じだ。それぐらいの覚悟で臨んでいる」と語った。