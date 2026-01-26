【トモダチコレクション わくわく生活 Direct 2026.1.29】 1月29日23時～ 放送予定 任天堂は、配信番組「トモダチコレクション わくわく生活 Direct 2026.1.29」を1月29日23時より放送する。放送は約20分を予定。 「トモダチコレクション わくわく生活」は島で暮らすMiiの管理人として住人たちの気ままな生活を見守るシミュレーションゲーム。今回、本作の最新情報を発信す