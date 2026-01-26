暴力団にみかじめ料を支払ったとして、警視庁は２６日、公開手配していた国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」会長・小畑寛昭容疑者（４０）（住所不定）を鹿児島県の奄美大島で確保し、東京都暴力団排除条例違反容疑で逮捕した。発表によると、小畑容疑者は２０２３年７月、ナチュラルが東京・渋谷駅前の繁華街で女性のスカウト行為をすることを容認する対価として、山口組系暴力団幹部の男に現金６０万円を支払った