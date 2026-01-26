捜査関係者によりますと、東京都暴力団排除条例違反の疑いで全国に指名手配されていた、日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（40）が警視庁に逮捕されました。小畑容疑者は2023年7月、職業安定法に違反する女性の風俗店へのスカウト行為を黙認してもらう代わりに、指定暴力団「六代目山口組」の2次団体の幹部の男に現金60万円をみかじめ料として手渡した疑いがもたれています。警視庁は去年1月以