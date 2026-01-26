歌手の華原朋美（51）が26日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。華原は「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう髪切っちゃったっ」とつづりベリーショートにカットした近影を公開。「そして断捨離も今日は沢山出来てなんだかスッキリな気分です」と続けた。華原は19年8月、外資系企業勤務の一般男性との間に未婚のまま長男を出産。21年8月に当時の所属事務所代