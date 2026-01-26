「なにわ男子」の長尾謙杜が２６日、都内で映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督、２月２７日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。直木賞・山本周五郎賞など、数々のミステリー賞を受賞した同名小説が映画化。この日は、キャストがステージ上に設けられた階段上から登場。劇中で母役を務めた沢口靖子に手を差し出し、エスコートする紳士ぶりを見せ、会場からは大きな歓声が上がった。今作では、父のあだ討ちを成し遂げ