昔からひとりではいられないお母さん。娘の結婚挨拶なのに「せっかくだから私の彼氏も紹介」…って、おい！気まずいし恥ずかしいですよね。そしてこのお母さんの存在が、ふたりの結婚生活に暗い影を落としていくことになるのです…。【まんが】夫を奪ったのは母でした(ウーマンエキサイト編集部)