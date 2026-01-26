【ニューヨーク共同】週明け26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比1円49銭円高ドル安の1ドル＝154円19〜29銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1842〜52ドル、182円65〜75銭。日米の通貨当局が「レートチェック」を実施したと伝わり、円安是正に向けた為替介入への警戒感から、円買いドル売りが優勢となった。