アイドルグループSnowManの目黒蓮（28）が26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。好きなアーティストについて語った。この日はドラマや映画で多数共演の浜辺美波と共にゲスト出演。2人の情報がまとめられた「大辞林」ならぬ「しゃべく林」をもとにトークを繰り広げた。「う」のページでは、目黒が「上田さんにも聴いてほしい！歌詞にもハマるC＆K」と推しのアーティストを紹介。「『C＆K』さん