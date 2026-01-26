保田圭（45）、ニッチェ江上敬子（41）、相席スタート山崎ケイ（43）が26日、初のトークライブ「角打ちけい〜今夜はロフトでカンパイ〜」取材会を都内で行った。飲み仲間としてつながった「圭」「敬」「ケイ」の3人による「けいの会」が、飲みながらフランクに行う初めてのトークライブ。3人の出会いについて江上は「圭ちゃんとテレビの仕事をご一緒した際、モーニング娘。は自分の青春だったとお伝えしたらすごい喜んでくれて