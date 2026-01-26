Image: Hercules フランスのDJ機器メーカーHerculesが、新たなデジタルDJコントローラー「DJControl T10」を開発中であることを発表しました。10インチホイールは迫力満点最大の特徴は10インチのモーター式ジョグホイールを搭載している点。最近はデジタルDJコントローラーも大型の回転ジョグダイヤルを搭載する例が増えていますが、ここまで大きいのは初めてです。アナログターンテーブル