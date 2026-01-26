ポケモン初の屋外常設施設「ポケパークカントー」が２月５日、よみうりランドの園内にオープンする。約２・６ヘクタールの広さをいかし、「ポケットモンスター赤・緑」でもおなじみのカントー地方生息ポケモンを中心とした６００匹超えに会えるのが魅力。２６日、内覧会が行われ、一足お先にポケモン大好き記者が約５時間の滞在、総歩数９３８３歩で冒険した様子をリポートする。この日、最も癒やされたのは、ピカチュウと