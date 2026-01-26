日本記者クラブで２６日に開かれた党首討論会では、物価高対策や消費税減税、対米外交などを巡り、高市首相（自民党総裁）に質問が集中した。米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設など安全保障政策では、中道改革連合の野田共同代表が守勢に回った。（政治部中田征志、岡部雄二郎）「（衆院）解散のせいで、年度内にどれだけ物価高対策ができるか、極めて心配な状況だ」野田氏は党首間の質疑応答で首