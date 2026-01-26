プレミアリーグ第23節では優勝レースに変化があった。2位マンチェスター・シティ、3位アストン・ヴィラがそれぞれ勝利し、勝ち点3を得る中で、首位のアーセナルはホームでマンチェスター・ユナイテッドに敗戦。勝ち点を積み上げられず、首位と2位の勝ち点差は「4」にまで縮まった。ユナイテッドと対戦したアーセナルは今季ワーストの3失点を記録。そのうち2つはゴラッソと、シティを下した赤い悪魔の勢いを止めることはできなかっ