今冬の移籍市場でクリスタル・パレスからマンチェスター・シティに移籍したイングランド代表のマーク・グエイ。先日のウルブズ戦ではさっそく先発で起用され、2-0の勝利に貢献した。シティでの初めての出番となったが、非常に落ち着いたプレイで攻守両面でチームに大きく貢献していた。現状ルベン・ディアス、ジョン・ストーンズ、ヨシュコ・グヴァルディオルと3人のCBが離脱しており、今後も継続して起用されることになるだろう。