プレミアリーグ第23節アーセナル対マンチェスター・ユナイテッドの一戦は2-3でマイケル・キャリック監督率いるアウェイチームの勝利となった。アーセナルはこれが今季のリーグ3敗目。リヴァプール、アストン・ヴィラに続いて土をつけられる形に。ユナイテッドはキャリック体制の初陣でマンチェスター・シティを下した勢いそのままにエミレーツ・スタジアムに乗り込んだ。相手のミスからブライアン・エンベウモが同点弾を挙げると、